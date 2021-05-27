Küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısına çevrildi. Fed'in faiz kararının dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısı 27-28 Mayıs’ta yapılacak.

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan FED toplantı tarihleri ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI DOLARI VE ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Fed'in beklentilerin aksine faizi artırması durumunda analistler doların değer kazanması nedeniyle ons altının düşmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Öte yandan gram altın fiyatı hem ons altın hem de dolar kurumdan etkilendiğinden grma altındaki hareket iki yöne de gidebilir. Son durum....