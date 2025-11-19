Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.903,91 %1,63
        DOLAR 42,3529 %0,03
        EURO 48,8535 %-0,44
        GRAM ALTIN 5.546,79 %0,14
        FAİZ 39,63 %-1,07
        GÜMÜŞ GRAM 69,59 %0,60
        BITCOIN 88.714,00 %-4,04
        GBP/TRY 55,3060 %-0,68
        EUR/USD 1,1528 %-0,46
        BRENT 63,48 %-2,17
        ÇEYREK ALTIN 9.069,00 %0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed tutanakları faiz indirimi konusunda görüş ayrılığını ortaya koydu - İş-Yaşam Haberleri

        Fed tutanakları faiz indirimi konusunda görüş ayrılığını ortaya koydu

        ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz indirimleri konusunda görüş ayrılığı olduğunu gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 23:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed tutanakları faiz indirimi konusunda görüş ayrılığını ortaya koydu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Ekim'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü ortaya koydu.

        Tutanaklarda, para politikası görünümü değerlendirilirken yetkililerin mevcut para politikası duruşunun ne derece kısıtlayıcı olduğu konusunda çeşitli görüşleri dile getirdiği aktarıldı.

        Bazı yetkililerin, ekim ayındaki toplantıda politika faizinde yapılan 25 baz puanlık indirime rağmen politika duruşunun kısıtlayıcı olmaya devam edeceği görüşünde olduğu tutanaklarda belirtildi.

        REKLAM

        Buna karşılık bazı katılımcıların ise ekonomik faaliyetin dayanıklılığına, destekleyici finansal koşullara veya kısa vadeli reel faiz oranlarına ilişkin tahminlere işaret ederek para politikası duruşunun net bir şekilde kısıtlayıcı olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

        Tutanaklarda, "Para politikasının kısa vadeli seyri tartışılırken, yetkililer, Komitenin aralık toplantısında hangi politika kararının en uygun olacağı konusunda güçlü şekilde farklılaşan görüşler dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

        Tutanaklarda, bazı yetkililerin ekonominin gelecek toplantıya kadar beklentiler doğrultusunda seyretmesi halinde aralık ayında politika faizinin daha da düşürülmesinin uygun olabileceğini değerlendirdiği belirtildi.

        Buna karşılık birçok yetkilinin ise kendi ekonomik görünümleri doğrultusunda yılın geri kalanında faiz oranının sabit tutulmasının uygun olacağını ifade ettiği kaydedildi.

        Tutanaklarda, "Bu bağlamda, toplantıda birçok yetkili federal fon oranı için hedef aralığın düşürülmesinden yanaydı, bazıları bu kararı desteklemekle birlikte sabit tutulmasını da destekleyebilirdi, birkaçı ise hedef aralığın düşürülmesine karşıydı." ifadeleri yer aldı.

        Fed'in ekim ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme kararı 2'ye karşı 10 oyla alınmıştı.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullanmıştı.

        Fed'in gelecek toplantısı 9-10 Aralık'ta yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"