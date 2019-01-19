Galatasaray'da yaprak dökümü sürebilir... Garry Rodrigiues'i Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a, Ozan Kabak'ı da Stuttgart'ı satan sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'ye de talip çıktı.

Cezayir basınından El Khadra'nın haberine göre Çin pazarından mrlwplğı Sofiane Feghouli için devreye girdi. Haberde daha önce Garry Rodrigues'i alan Al Ittihad'ın bunun üzerine Galatasaray'a çok ciddi bir teklif yaptığı kaydedildi.