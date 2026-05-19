Feke'de bisiklet turu düzenlendi

Adana Fek'de bisiklet turu düzenlendi
Adana'nın Feke ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:09
Adana'nın Feke Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlik, Feke Belediyesi Devlet Bahçeli Stadyumu'nun önünde başladı.
Aralarında çocukların da yer aldığı bisikletliler, Farsaklar Piknik Alanı'na kadar pedal çevirdi. Tura katılanlara meyve suyu ve kek ikram edildi.
