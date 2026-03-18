        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Felipe Augusto: Zor bir maç olacağını biliyorduk - Trabzonspor Haberleri

        Felipe Augusto: Zor bir maç olacağını biliyorduk

        Trabzonspor'un oyuncularından Felipe Augusto, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi. Hem galibiyet hem de attığı gol için mutlu olduğunu belirten Augusto, "Attığım gol ve 3 puan için çok mutluyum, üzerine koymaya çalışıyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 18.03.2026 - 22:51 Güncelleme:
        "Zor bir maç olacağını biliyorduk"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Felipe Augusto, maçın ardından konuştu.

        "ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Brezilyalı futbolcu, "Hem gol hem de 3 puan için çok mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk ama bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Bunun benim golümle gelmesi ayrıca mutlu ediyor beni." dedi.

        "DAHA ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

        Felipe Augusto, "En önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Bazen gol, bazen asist, bazen mücadele ile olur bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda yaptıklarımdan çok mutluyum. Üzerine koymaya çalışıyorum. Daha öğreneceklerim var ama sıkı çalışarak takıma yardım etmeye çalışıyorum. Trabzonspor'a, hocamıza teşekkür ederim bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için. Ben de bu fırsatı değerlendirip takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
