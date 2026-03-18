Felipe Augusto: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Felipe Augusto, maçın ardından konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Brezilyalı futbolcu, "Hem gol hem de 3 puan için çok mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk ama bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Bunun benim golümle gelmesi ayrıca mutlu ediyor beni." dedi.

"DAHA ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Felipe Augusto, "En önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Bazen gol, bazen asist, bazen mücadele ile olur bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda yaptıklarımdan çok mutluyum. Üzerine koymaya çalışıyorum. Daha öğreneceklerim var ama sıkı çalışarak takıma yardım etmeye çalışıyorum. Trabzonspor'a, hocamıza teşekkür ederim bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için. Ben de bu fırsatı değerlendirip takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.