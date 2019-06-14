Fener Ol Kampanyası devam ediyor. Peki, Fener Ol kampanyası nedir? Fener Ol kampanyası ne zaman bitiyor? Sorusu Fenerbahçe'ye gönül vermiş kişiler tarafından merak konusu oldu. İşte Fener Ol WinWin kampanyası ile ilgili detaylar...

FENER OL KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç UEFA’nın mali kriterlerini karşılamak için başlatılan WinWin kampanyasının 16 Haziran’da biteceğini açıkladı.

Buna göre WinWin 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde üç gün üst üste yapılacak. 14 Haziran’da Fenerbahçeli sanatçılar ve ünlü isimler Star TV’de buluşacak. 15 Haziran’da ‘Yüklen” sloganıyla TV8’de ve 16 Haziran’da da FB TV’deki canlı yayınla kapanış yapılacak.

FENER OL KAMPANYASI'NDA KAZANANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Fenerbahçe Dergisi’ndeki yazısı şöyle:

“Mayıs ayı ortalarında TV8 ve FBTV ortak yayınında gerçekleştirdiğimiz WinWin programının 28 Mayıs tarihinde Star TV’de gerçekleştireceğimiz ikinci adımını, değerli büyüğümüz, başkanımız Metin Aşık’ın vefatı nedeniyle ertelemiştik.

Yapılan yeni planlama doğrultusunda WinWin 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde üç gün üst üste hayata geçirilecek. 14 Haziran’da Fenerbahçeli sanatçılar, ünlü isimler ve sporcularımızın da katılımlarıyla Star TV’de, 15 Haziran’da, tribünde taraftarlarımızın Fenerbahçe’ye destek olmak için birbirine seslendiği “Yüklen” sloganıyla TV8’de ve 16 Haziran’da da yine “Yüklen” diyerek Fenerbahçe’ye en büyük desteği sağlamak için FBTV’deki canlı yayınla kapanışı yapacağız.

WinWin’in bu son gününde, birbirinden değerli ödüllere ek olarak manevi anlamda çok kıymetli pek çok özel hediye de yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak, taraftarlarımızla buluşacak.”

FENER OL KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe, kulübün mali sıkıntıdan kurtarmak adına Fener Ol kampanyasını faaliyete geçirdi. Fener Ol'a destek veren vatandaşlar çekiliş işe çeşitli hediyelere de sahip olabilecek.

FenerOL için yapılacak kazan-kazan etkinliğindeki bazı ödüller;

20 araba

5 ev

Obradovic ile yemek fırsatı

Kombine bilet

Stadyumda maç yapma şansı