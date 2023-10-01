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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe 14 sezon sonra bir ilki başardı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 14 sezon sonra ilk 7 lig maçında galibiyet!

        Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:32
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        14 sezon sonra bir ilk!
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederken, goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King’ten geldi. Yeni sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 7 maçta 7 galibiyet elde etti.

        Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti.

        UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi.

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        Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir’e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor’u da mağlup etmeyi başardı.

        Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

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