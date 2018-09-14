Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını 1953-1963 yılları arasında giyen "Mehmetçik" lakaplı Basri Dirimlili'yi vefatının 21. yılında saygıyla anıyoruz." denildi.

"MEHMETÇİK" LAKABINI NASIL ALDI?

Açıklamada, Basri Dirimlili'ye, "Mehmetçik" lakabının 15 Mayıs 1955'te Galatasaray'a karşı oynadığı Atatürk Kupası maçından sonra verildiği kaydedildi. Bu maçta aldığı bir darbe sonucu kanlar içinde kalan, başına üç dikiş atılan ve bandaj sarılan Basri Dirimlili'nin, o zamanki kurallarda oyuncu değiştirme hakkı olmadığı için takımı 10 kişi kalmasın diye oyuna devam ettiği ve ilerleyen dakikalarda kafayla Galatasaray'a bir de gol attığı aktarıldı. Basri Dirimlili'nin kanamasının yeniden başladığı ve baygınlık geçirmesine rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için karşılaşmayı tamamladığı ifade edildi.

Sol bek mevkisinde görev alan Basri Dirimlili, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 2'şer İstanbul Ligi ve Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. BasriDirimlili, 27 kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 14, 2018

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