Fenerbahçe 59 yıl sonra ilki yaşadı!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken Siyah-Beyazlılar çok etkili bir performans gösterip ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Bu sonuç Fenerbahçe için de uzun bir aradan sonra ilk oldu. Sarı-Lacivertliler, 1960'taki Galatasaray maçından bu yana ilk kez bir derbinin ilk yarısını 3 farklı geride kapattı.