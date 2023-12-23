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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin: 76-54 - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin: 76-54

        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ağırladığı ÇBK Mersin'i 76-54 yenerek 15'te 15 yaptı..

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:35 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:36
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        F.Bahçe rakip tanımıyor! 15'te 15...
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 76-54 yendi.

        Salon: Metro Enerji

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Mustafa Çeltiker

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Howard 21, Alperi Onar 13, Meesseman 8, McBride 16, Duygu Özen, Selin Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 5, Laksa 2

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Williams 13, Kiss, Mabrey 25, Derin Yaya 4, Melis Gülcan 5, Cornelius, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

        1. Periyot: 18-15

        Devre: 36-26

        3. Periyot: 55-41

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