Fenerbahçe Alagöz Holding derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yendi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye iki takım da düşük isabet yüzdesiyle başladı. Fenerbahçe Alagöz Holding hem savunma hem de hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kurarken ilk 5 dakikalık bölümde farkı 7 sayıya yükseltti: 9-2.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Vanloo ve Hartley, üst üste 3 dış atıştan bulduğu 9 sayıyla sarı-kırmızılı ekip öne geçti: 9-11.

Mücadele karşılıkla basketlerle uzun süre berabere giderken, Fenerbahçe Alagöz Holding son hücumda Sevgi Uzun'la pota altında sayı bularak periyodu 22-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 3 dakikalık bölümde 9-1'lik seri yakalayarak skoru 23-29'a getirdi. Hızlı hücuma dönen ve pota altında rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, elde ettiği 14-3'lük seriyle yeniden öne geçti: 37-32. Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken ilk devre ev sahibi takımın 41-38'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.