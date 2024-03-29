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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Alagöz Holding derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yendi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yendi!

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:56 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:18
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        Fenerbahçe derbide kazandı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

        Mücadeleye iki takım da düşük isabet yüzdesiyle başladı. Fenerbahçe Alagöz Holding hem savunma hem de hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kurarken ilk 5 dakikalık bölümde farkı 7 sayıya yükseltti: 9-2.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Vanloo ve Hartley, üst üste 3 dış atıştan bulduğu 9 sayıyla sarı-kırmızılı ekip öne geçti: 9-11.

        Mücadele karşılıkla basketlerle uzun süre berabere giderken, Fenerbahçe Alagöz Holding son hücumda Sevgi Uzun'la pota altında sayı bularak periyodu 22-20 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 3 dakikalık bölümde 9-1'lik seri yakalayarak skoru 23-29'a getirdi.

        Hızlı hücuma dönen ve pota altında rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, elde ettiği 14-3'lük seriyle yeniden öne geçti: 37-32.

        Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken ilk devre ev sahibi takımın 41-38'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İkinci devreye iyi başlayan taraf Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Howard ve Collier ile rakip pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 13 sayıya yükseltti: 56-43. Fenerbahçe Alagöz Holding, son çeyreğe 61-45 önde girdi.

        Dördüncü periyotta skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, parkeden 83-66 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe Alagöz Holding bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin'in rakibi olacak. Serinin ikinci müsabakası, 2 Nisan Salı saat 20.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

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