Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) A Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 93-61 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, tümü üst üste olmak üzere 11. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Valencia Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.