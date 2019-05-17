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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Final Four Fenerbahçe (FB) Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Anadolu Efes Final Four mücadelesi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in de yer aldığı Türk Hava Yolları Euroleague Final Four, 15 bin taraftarın önünde heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak. Diğer mücadele ise CSKA Moskova ile Real Madrid Baloncesto arasında olacak. Peki Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Anadolu Efes Final Four

Fenerbahçe Anadolu Efes Final Four mücadelesi saat kaçta? Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda? soruları merak ediliyor. Avrupa'nın en büyük basketbol turnuvasının final serisi olan Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'da bu sene iki Türk takımı Fenerbahçe ve Anadolu Efes yer alıyor. Bu akşam Fenerbahçe Anadolu Efes karşılaşmasının kazananı ile CSKA Moskova Real Madrid maçının kazananı, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da final maçı oynanacak. İşte Final Four Fenerbahçe Anadolu Efes maçına dair detatylar...

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

İspanya’nın Bask kenti Vitoria-Gasteiz şehrinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek Final Four'un ilk maçı beIN SPORTS HD 1 ve HD 3 kanallarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider bitirdi. Fenerbahçe, Euroleague güncel formatında normal sezonda en yüksek galibiyet sayısına ulaşan takım olurken, Play-off’ta da Zalgiris Kaunas’ı 3-1 ile geçerek üst üste beşinci kez Final-Four bileti aldı.

Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemeyecek. Joffrey Lauvergne takımla birlikte Vitoria’ya seyahat ederken, Gigi Datome ise kafileye perşembe akşamı dahil olacak. Yine takımla birlikte Vitoria’ya seyahat eden Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in durumları ise maç saatinde belli olacak.

ANADOLU EFES 18 YIL SONRA

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Rodrigue Beaubois, Mustafa Kurtuldum

Forvetler: James Anderson, Krunoslav Simon, Onuralp Bitim, Birkan Batuk, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Brock Motum, Adrien Moerman

Pivotlar: Bryant Dunston, Sertaç Şanlı, Tibor Pleiss

Anadolu Efes, Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle beşinci sırada bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Play-off turunda ise Barcelona Lassa’yı 3-2 ile geçerek 18 yıl aranın ardından Final-Four bileti almış oldu.

FINAL FOUR'A 193 ÜLKEDEN YOĞUN İLGİ

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four; yolcu uçakları ve yolcu gemilerinin de yer aldığı 31 yayın ortağı üzerinden sağladığı küresel izlenme performansıyla 193 ülke ve bölgede büyük ilgi görüyor. Türk Hava Yolları, 2010 yılından bu yana Türk Hava Yolları Euroleague ve Final Four turnuvasının resmi isim sponsorluğunu üstleniyor. Türkiye’nin milli havayolu, değerleri arasında bulunan tutku, azim ve kararlılık unsurları temelinde dünyanın en iyi sporcularına, takımlarına, yarışma ve turnuvalarına destek sağlıyor.

2010'dan beri Türk Hava Yolları Euroleague’in ve bu turnuvanın final oyunları olan Final Four serisinin isim sponsoru olan Türk Hava Yolları, 2016 itibarıyla Super Bowl, UEFA EURO 2016, Rugby’s Challenge Cup, European Rugby Champions Cup ve Chio Aachen World Equestrian Festival gibi birçok prestijli global spor etkinliğinin sponsorluğunu başarıyla yerine getirmekte. Bunlar ve daha fazlasıyla birlikte 2013'ten bu yana profesyoneller için düzenlenen Turkish Airlines Open ve amatör golfçülerin de unutulmadığı Turkish Airlines World Golf Cup da yine bayrak taşıyıcı havayolunun spora ve sporcuya sağladığı güçlü desteğin örnekleri arasında yer alıyor.

“İSİM SPONSORU OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Bu yılki Final Four heyecanının başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Basketbol hayranlarının heyecan ve enerjisi Vitoria-Gasteiz'in güzel sokaklarını çoktan sarmaya başlamış bile. Aylar süren yorucu idmanların ve bu prestijli unvan için yarışılan enerji dolu maçların bitimi ile ulaşılan zirve bölgesinin, yani Türk Hava Yolları Euroleague Final Four’un isim sponsoru olmanın heyecanını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu gibi spor müsabakaları bizlere, sporda mükemmelleşmek için gösterilen özveri, fedakarlık ve tutku değerlerinin ve ayrıca başarıya giden yolda ekip çalışması, anlayış ve empatinin olmazsa olmaz özelliğini hatırlatıyor. Sözünü ettiğimiz bu nitelikleri kendisine temel alarak başarılı performansını yüksek randımanla sürdüren Türk Hava Yolları ailesi olarak biz de, sezon süresince bu değerlerle rakiplerinden ayrılmış olan bu 4 takıma başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın” dedi.

“UNUTULMAZ BİR SERİ OLMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”

Euroleague Basketbol Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ise, “Vitoria-Gasteiz'deki 2019 Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'a akın eden tüm basketbolseverlere hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bu yıl da yine, kıymetli ortaklarımızın, özellikle de Türk Hava Yolları'nın desteği olmaksızın hayata geçirilemeyecek bir Final Four serisi bizleri bekliyor. Tüm basketbolseverleri memnun edecek, unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık. İsim sponsorumuzun, geçtiğimiz 9 yılda olduğu gibi bu deneyimin de başarısına sağlayacağı katkıdan eminiz” dedi.

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