Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlıyor...

Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.

Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.

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FENERBAHÇE - ANDERLECHT

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Andreas Ekberg

SAAT: 18.50

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani

ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali

Takımlar O G B M A Y Av P Dinamo Zagreb 3 3 0 0 8 2 +6 9 Fenerbahçe 3 1 1 1 5 6 -1 4 Spartak Trnava 3 1 0 2 2 4 -2 3 Anderlecht 3 0 1 2 2 5 -3 1

226. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa'da 226. maçında... UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

KUPA 2'DE 58. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 58. maçında... Bu kulvarda daha önce 57 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 78 gol bırakırken, kalesinde 55 gol gördü.

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