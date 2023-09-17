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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Antalyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor. Konuk ekip Bitexen Antalyaspor ise geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe - Antalyspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:04
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 17.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

        YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Samet, Djiku, Mert Müldür, Crespo, Efekan, İrfan Can Kahveci, Kent, King, Batshuayi

        TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

        ANTALYASPOR: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Bursa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, Van de Streek, Veysel

        YEDEKLER: Atabek, Bahadır, Erkan, Safuri, Milosevic, Mert, Jehezkel, Mustafa, Emre, Assombalonga

        TEKNİK SORUMLU: Nuri Şahin

        Trendyol Süper Lig'de ilk dört haftayı lider geçen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor.

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        Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip serisini sürdürmek istiyor.

        Konuk ekip Bitexen Antalyaspor geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Trabzonspor deplasmanında sezonu mağlubiyetle açan kırmızı-beyazlılar, ardından çıktıkları Tümoson Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor karşılamalarından sahadan bir puanla ayrıldı.

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        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

        Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor.

        Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

        ANTALYASPOR'DA EKSİKLER

        Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemiyor.

        55. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

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