Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN Fenerbahçe - Antalyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor. Konuk ekip Bitexen Antalyaspor ise geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe - Antalyspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

Anadolu Ajansı Giriş: 17.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL