Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'de 5. haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı için araştırmalar başlamış durumda. Bu sezon şimdiye dek oynadığı 3 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, sahasında güçlü Akdeniz ekibi Antalyaspor'u konuk edecek. İşte, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren zorlu mücadelenin günü, saati ve bilet fiyatlarına ilişkin bilgiler...
Süper Lig'de milli ara bu hafta itibariyle sona eriyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden birinde lider Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Biletleri satışa sunulan mücadele ile ilgili olarak en çok araştırılan Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar sorularının yanıtlarını bir araya getirdik!
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başlayacak ve mücadeke beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde; Fred, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko