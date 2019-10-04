Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen ilk 45 dakikada ise üç tartışmalı pozisyon yaşandı.

Maçın 13. dakikasında Antalyasporlu Diego topu çıkarmak isterken Muric'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Antalyasporlu futbolcular bu pozisyonda kart bekledi.

Mücadelede dakikalar 28'i gösterdiğinde Muric ile Bahadır arasında yaşanan pozisyon sonrasında Antalyasporlu savunmacı yerde kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu pozisyonda da kart bekledi.

30. dakika oynanırken ise sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.

Bu pozisyonun devamında sarı-lacivertli futbolcular ve taraftarlar hakemin kararına oldukça tepki gösterdi.

ERMAN TOROĞLU, POZİSYONLARI YORUMLADI!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonları yorumladı. Toroğlu yaptığı yorumlarda Vedat Muric'in karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Toroğlu, Fenerbahçe'nin pozisyonu için ise "Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı Neden gitmedi VAR'a?" ifadelerini kullandı.