Fenerbahçe, Avrupa'da 297. randevuda!

Mihriban cinayetinde şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın (26), emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İnan, ifadesinde Yılmaz'ın aralarındaki konuşmayı cep telefonuyla kayda aldığını fark edince telefonu almaya çalıştığını belirtip, "Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi" dedi. Fatih İnan, 3 yıl önce Manisa'da fabrikada hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı. (DHA)