        Fenerbahçe, Avrupa'da 297. randevuda! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da 297. randevuda!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:44
        Fenerbahçe, Avrupa'da 297. randevuda!
        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

        Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 100 MAÇA ÇIKTI

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 100 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

        Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 100 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.

        "2" NUMARALI KUPADA 155. SINAV

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 154 karşılaşmada boy gösterdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.

        AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 100 49 30 21 145 101
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 42 15 13 14 62 51
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
        TOPLAM 296 117 64 115 406 417
