Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0 (MAÇ SONUCU) Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında ağırladığı Başakşehir'i de farklı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Djiku, Leo Duarte (k.k.) ve Szymanski'nin (2) golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde 6'da 6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, fırtına gibi başladığı maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 5'te Djiku, 10'da Leo Duarte (k.k.) ve 20 ile 80'de Szymanski kaydetti.

LİGDE 6'DA 6 YAPTI Ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkaran İsmail Kartal'ın öğrencileri, en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı 13. resmi maçtan da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. Kötü gidişatı durduramayan Başakşehir ise 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3 puanda kaldı. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0. 10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.

20. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin köşeye sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 32. dakikada Fenerbahçe'nin organize atağında Szymanski, ceza sahası içi sol çaprazda Fred'i gördü. Fred'in penaltı noktası civarına çıkardığı topun gelişine uygun durumda Tadic'in vuruşunu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

51. dakikada kaleci Livakovic'in uzun vuruşunda Tadic'in kafa ile indirdiği topu, Dzeko ceza sahasında kontrol etti. Golcü oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 80. dakikada Fenerbahçe 4. golünü buldu. Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Batshuayi kafa ile topu indirdi. Szymanski yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-0.

Stat: Ülker Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku (Dk. 73 Serdar Aziz), Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 84 Bartuğ Elmaz), Fred (Dk. 63 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 73 King), Syzmanski, Tadic, Dzeko (Dk. 63 Batshuayi) RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Cemali Sertel, Duarte, Lima, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 81 Mahmut Tekdemir), Aleksic (Dk. 69 Mehdi), Serdar Gürler, Pelkas (Dk. 31 Figueiredo), Piatek (Dk. 31 Keny) Goller: Dk. 5 Djiku, Dk. 10 Duarte (Kendi kalesine), Dk. 20 ve 80 Szymanski (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 39 İrfan Can Kahveci, Dk. 66 Djiku, Dk. 71 Szymanski, Dk. 75 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 53 Figueiredo (RAMS Başakşehir)