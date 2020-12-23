FenerbahçeBaşakşehir maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 14. haftasında son haftalarda ağır yara alan Fenerbahçe, sahasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Başakşehir'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışının önemli adayları arasında yer alan iki takımda da tek hedef 3 puan. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 23 Aralık Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Fenerbahçe : Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Sinan, Thiam, Caner, Ademi.

Başakşehir : Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz, Chadli, Crivelli.