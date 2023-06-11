KUPADA 5. RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez Fenerbahçe ile 2006-2007 sezonunda aynı grupta yer alırken, sarı-lacivertliler müsabakayı 5-0 kazandı. 2016-2017 sezonunda yarı finalde oynanan iki maçta da 2-2’lik eşitlik yaşanırken, penaltı atışları sonunda final biletini Başakşehir aldı. 2020-2021 sezonunda ise çeyrek finalde tek maç usulüne göre Kadıköy’de oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazandı.