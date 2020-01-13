Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bakanlık tarafından düzenlenen "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nda, 10 yıllık "Türkiye Futbol Stratejisi" hazırlanmasından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı özerk bir kurum oluşturulmasına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği'nin görev ve sorumluluklarının çağın ihtiyaçlarına göre güncellenmesinden finansal fair play ve altyapı sorununa kadar birçok konuda önerilerde bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, öncelikle devletin ilgili birimleri, kulüpler, federasyon ve akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulacak 10 yıllık "Türkiye Futbol Stratejisi" hazırlanması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye Futbol Stratejisi"nde yer alan 'hedef' ve 'amaç'ların sporun tüm paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılıp bir hedef birliği ve mutabakatın sağlanması gerektiğini vurguladı.

"BAKANLIĞA BAĞLI ÖZERK BİR KURUM KURULSUN" ÖNERİSİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı SPK, EPDK, BDDK gibi özerk bir kurumun kurulması gerektiğini dile getiren Koç, bu kurumun görev sorumluluklarını ise şöyle açıkladı:

"-Futbolun ve Türk sporunun genel yönetimi (vizyon, misyon, ana hedeflerin belirlenmesi),

-Kulüplerde mali disiplin ve öz denetimin geliştirilmesi,

-MEB ile iş birliği içerisinde en küçük yaş gruplarından başlamak üzere yapılacak müsabaka ve turnuvalarla ülkemizin futbolcu havuzunun geliştirilmesi,

-Net futbol ihracatçısı bir ülke olabilmek için gereken asgari yatırımların ve teşviklerin belirlenmesi,

-Türk futbolunu geliştirecek tecrübe ve donanıma sahip, başta antrenör olmak üzere, analist, gözlemci vb. insan kaynağının yetiştirilmesi için uygun ortamın oluşturulması,

-TFF tarafından gerçekleştirilen işlemlerin denetlenmesi,

-Kulüplere hukuki, finansal, ticari ve altyapı danışmanlığı verilmesi."

"SPOR MEVZUATI SADELEŞTİRİLMELİ"

Ali Koç, TFF ve Kulüpler Birliği'nin görev ve sorumluluklarının çağın ihtiyaçlarına göre belirlenip güncellenmesi ile TFF Yönetim Kurulu'nun liyakat bazlı belirlenmesi gerektiğini de önerirken, futbolu da ilgilendiren spor mevzuatının yeniden yapılandırılması ve sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"SPORCULARA EĞİTİM KOLAYLIĞI"

Profesyonel ve amatör sporlarla uğraşan sporculara eğitim ve öğretim hayatlarında kolaylık sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Koç, "Okul saatleri konusunda kolaylık sağlanması, sınav başvuruları ve üniversite giriş puan katsayıları gibi konularda düzenlemeler yapılması, eğitimleri süresince burs imkanlarından faydalandırılması" gibi düzenlemeler yapılmasını istedi.

"TÜRK FUTBOLUNDA MALİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türk Futbolunda Mali Sorunlar Ve Çözüm Önerileri" başlığı altında da değerlendirmelerde bulundu.

Koç, kulüplerin içinde bulunduğu yüksek seviyedeki birikmiş yükümlülüklerin detaylı şekilde incelenerek yeni Finansal Fair Play düzenlemeleriyle örtüşecek, uzun vadeli ve kalıcı çözüm sağlayacak bir yapılandırma paketi oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Koç, geçtiğimiz aylarda tamamlanan konsorsiyum kredilerinin kulüplerin içinde bulundukları sorunlara çözüm olmayacağının aşikâr olduğunu ifade ederken, sportif ve operasyonel faaliyetler için ihtiyaçların göz ardı edilmediği, faiz, vade ve sözleşme koşullarının gerçekçi bir şekilde belirlendiği, her kulübün ihtiyacına adil bir şekilde cevap veren bir çözüm paketi getirilmesini istedi.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Ali Koç, finansal borçluluğa benzer şekilde birikmiş vergi borçları, SGM payları ve SGK primlerinin diğer yasal yükümlülüklerin yapılandırılması gerektiğini dile getirirken, Türk futbolunun marka değerini ve güvenilirliğini ciddi anlamda zedeleyen birikmiş futbol ailesi borçlarının da (transfer, futbolcu, menajerler borçları) yapılandırma paketi içerisinde dahil edilmesini önerdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut yükümlülüklerin de yeniden düzenlenmesini istedi. Bu kapsamda Koç, şu önerilerde bulundu:

"-Amatör spor branşlarına harcanan stopaj iadelerinin, geçmiş uygulamalarda olduğu gibi, tamamının yedi gün içerisinde kulüplere aktarımının sağlanması,

- Müsabaka seyir hasılatlarının sinema, tiyatro, opera, bale ve müze giriş ücretlerine benzer şekilde değerlendirilerek yüzde 8 KDV oranına tabi tutulması,

-Yurt dışından transfer edilen sporcular için bir önceki kulüplerine ödenen sözleşme sonlandırma (transfer) bedellerinin Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu hükümleri açısından vergiden istisna sayılması,

-Mevcut durumda yıllık geliri 500 bin TL'yi aşan sporculardan talep edilen yüzde 20 ilave vergi ödeme yükümlülüğünün kaldırılması ya da kademeli bir geçişle 3 sene sonra yürürlüğe girmesi,

-Spor Genel Müdürlüğü tarafından stat, reklam ve bilet gelirleri üzerinden talep edilen payların (yüzde 5-25) geriye dönük işlemler dahil olacak şekilde kaldırılması,

-Kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet gösteren kurumlarda damga vergisi muafiyeti olduğundan; sporun profesyonelleşmesi amacıyla kurulan şirketlerde faaliyet gereği yapılan aşağıdaki sportif işlemlerin Damga Vergisinden istisna sayılması,

-TV spor paketlerindeki KDV oranının düşürülerek yayıncı kuruluşların ihalelerde tekliflerin artmasının sağlanması."

"GELİRLERİN ARTIRILMASI"

Ali Koç, futbolda mali sorunların giderilebilmesi için gelirlerin artırılması gerektiğine de işaret ederek, bahis gelirlerinin, yayın gelirlerinin artırılması, olimpik ve amatör sporlara destek olan kulüplere talepleri doğrultusunda stadyumların ve spor salonlarının devredilmesi, kulüplerin arsa ve arazi tahsisi bakımından desteklenmesi ile Kulüpler Birliği ve TFF'nin birlikte pazarlayabileceği reklam ve sponsorluk gibi ürünlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTYAPI İÇİN "ACİL EYLEM PLANI" ÇAĞRISI

Koç, futbol kulüplerinin altyapı yatırım eksikliklerinin giderilebilmesi için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini vurgularken, bunun için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"-Ülke genelinde altyapı tesis envanterinin çıkarılması. Bölgeler, iller ve ilçeler özelinde altyapı tesisi ihtiyacının belirlenmesi,

-Belirlenen ihtiyaçların giderilebilmesi için futbol kulüplerine ve yerel yönetimlere ayni (arsa tahsisi, ekipman desteği vb.) ve nakdi yardım yapılması,

-Futbol kulüplerinin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım teşviklerinin belirli ve şeffaf kriterlerle adil olarak verilmesi."

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, altyapı yatırım eksikliklerinin giderilebilmesi için hazırlanacak acil eylem planı içerisinde ayrıca şu unsurların da yer alması gerektiğini söyledi:

"-Müsabakalarda forma giyen altyapı oyuncuları için belirlenecek kriterler çerçevesinde yayın havuzundan pay ayrılması,

-Kulüplerin altyapı oyuncuları için oluşturulacak B takımlarının alt liglerde mücadele etmelerine imkân verilmesi,

-A takımlara altyapılardan yetişmiş oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmesi,

-Ülke genelinde, MEB ile iş birliği içerisinde genel sportif yetenek taraması yapılması,

-Sporu tabana yayabilmek amacıyla, tüm ülkeyi kapsayan genel bir "sporcu lisans tescili" sistemi kurulması. Tüm spor okulları ve/veya spor kulüplerinin bu tescile kayıtlarının yapılması,

-Teknoloji standartları belirlenerek tüm Süper Lig maçlarında performans datasının toplanması ve tüm kulüplerle paylaşılarak rekabetin artırılması."

Futbolda marka yönetiminin önemine değinen Ali Koç, Türk futbolunun pazarlama gücü, marka imajı ve gelir yapısı konularında da çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.