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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sandık ve seçim çağrısında bulunan Ali Koç, "Pusuda yatan bir ekip var, bunlardan biri de Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi..." ifadelerini kullandı. Transferlerle ilgili konuşan Ali Koç, taraftarına da müjde verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de çıktığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunurken sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili de konuştu. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VOLEYBOL MİLLİ TAKIMIMIZA TEBRİK

"Voleybol Milli Takımımız, bize devamlı sevinç yaşatıyor. Federasyon başkanımızı tebrik etmek istiyorum çünkü bugün aldığımız başarılar tesadüf değil. Bunun altında emek, vizyon, marka değerini yükseltme var. Bu, TVF'nin müthiş bir başarısı."

"PUSUDA YATAN İKİ AYRI EKİP VAR"

"Pusuda yatan iki ayrı ekip var, bunlardan biri Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan"

"Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım"

"Transferlerin kampa yetişmesi hakkında geçmişte söylemiştim, bu sezon son haftaya kalacağını söylemiştim. Bu konuda elimizi kolumuzu bağlayan bir UEFA tarafı var. Kadro boşaldıkça limitlerimiz rahatlıyor."

"UEFA, bizim yönetimimizin dışında olan bir durum. 2015-16'da -30 milyon hakkımız varmış, 16-17'de -20 milyon olması gerekirken 16.7 milyon eksik var. En kötüsü 2017-18, 10 milyon eksimiz olması gereken varken 57.5 milyon avro eksiğimiz varmış."

"SEZON SONU FFP ANLAŞMAMIZ BİTİYOR"

"Yönetime gelince bizi UEFA'ya çağırdılar 'Bu ne rezalet?' diye. Men edilmedik, bizim anlattığımız vizyon ve yapmak istediklerimiz UEFA'nın kulağına doğru geldi. Biz, Trabzonspor ve TFF, Cenevre'ye gittik, orada sunum yaptık. Sezon sonu FFP anlaşmamız bitiyor. İnşallah bizi inceledikleri zaman başka bir anlaşmayla karşı karşıya kalmayız ve daha rahat hareket edebiliriz"

TRANSFER MÜJDESİNİ VERDİ

"Min-Jae kafa kafaya geldi, onu UEFA listesine yazdırabildik. Rossi yazdırılabilecek herhangi bir transfer bedeli yok. Geriye bir forvet kaldı. Hocamızın istediği sol tarafa 90 dakika ileri geri koşacak bir oyuncu... Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişecek mi göreceğiz. Forvetimizin de düşüneceğimizi düşünüyorum."

"Caulker transferinden hocamızın haberi vardı ama sistemine uymadı. Oyuncu düzenli oynamak istiyor. İlk 11 oynayarak İngiltere'ye dönmek ve yaşadığı zorluklardan sonra insanların hayatına dokunmak istiyordu. Çin'den iyi bir teklif var ama değerlendirmiyor"

"Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu, maaşının iki katı para istedi. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti"

"VOLKAN DEMİREL'İN KALMASINI İSTEDİM"

"Volkan Demirel'in kalmasını istedim. Bilhassa Vitor Pereira'yla faydalı olabileceğini düşündüm. Volkan izin istedi. Yayıncı kuruluşa çok yakışıyor, Allah yolunu açık etsin"

"VITOR PEREIRA ÜZERİMİZDEKİ ÖLÜ TOPRAĞINI KALDIRDI"

"Hocamız çok kısa zamanda çok büyük değişiklikler yaptı. Vitor Pereira'ya şapka çıkarmak istiyorum. Samandıra'da, hocamızın istediği bir iklim var. Vitor Pereira, üstümüzden ölü toprağını kaldırdı. Doğru havayı ve iklimi yakaladığımızı düşünüyorum. Bazı oyuncularımızla yaşından dolayı yollarımızı ayırdık. Bizim yaş ortalamamız şu anda 27'lerde ama 24-25'i yakalamamız lazım. Burada Vitor Pereira'ya şapka çıkartmak istiyorum."

DORUKHAN TOKÖZ SÖZLERİ

"Dorukhan, Beşiktaş'la anlaşamıyordu, Ocak ayında boşa çıkacaktı. Teknik kadromuz çok beğeniyordu. İlgilenebileceğimizi söyledim. Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında size gelirse gönül koyarım dedi. Ahmet Nur Çebi, Dorukhan karşılığında Milli Takım'da oynayan, sözleşmesinin bitmesine 4 yıl olan bir oyuncuyu istedi. Ben de bunu anlatamayız dedim. Biz de bir daha oyuncuyu düşünmedik."

"Mesut ve hoca arasında problem var diye bir hava yaratılıyor. Hocamız son maçta Muhammed tercihini yaptı, kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Hocadan bana gelen bir şey yok, Mesut'tan da yok. Yarın öbür gün görüşmem var kaptanlarla, sorarım"

"TFF'nin gücü, kulüplerin birlik içinde olmaması. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor omuz omuza versin, her şey değişir."

"Aziz Yıldırım, başkanken de sonrasında da rakamlara hakim olamayan biri. Yok efendim müfettiş yollayacakmış... 2015 yılında seçim vardı, beni yönetime almak istedi, ben kabul etmedim. Seçim öncelerinde farklı bir moda girer Aziz Yıldırım, dünyanın en tatlı adamı olur. Zamanı gelince elimi taşın altına koyacağım demiştim. O zaman, kafamda herhangi bir zaman yoktu. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra kulübümüzü ziyarete gittik. Anlamsız bir diyalog oldu, toplantı tatsız bitti. Seçimden önce başka, sonra başka konuşuyorsunuz dedim. Ben o gün aday olmaya karar verdim"

3 TEMMUZ AÇIKLAMASI

"Bu ülkenin, Fenerbahçe'ye bir teşekkür borcu var. O terör örgütünün karşısında duran ilk camia Fenerbahçe'dir."

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