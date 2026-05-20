FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2026: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları
Şampiyonluk hedefini kaçıran Fenerbahçe’de, taraftarların odağı tamamen yaklaşan başkanlık seçimine çevrildi. Mevcut başkan Sadettin Saran’ın olağanüstü kongre kararı alması ve Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığını duyurması, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı. Büyük değişimlerin beklendiği kulüp başkanlık seçiminin ne zaman gerçekleştirileceği ise merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran açıklama yaptı. Saran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum.” dedi.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe’de başkanlık yarışı şekillenmeye başladı. Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylığı netleşen isimler arasında Hakan Safi ve kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım yer alıyor. İki güçlü adayın yarışacağı seçim, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda.