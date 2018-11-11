Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve ligde 6 maç aradan sonra 3 puanı hatırladı. Sarı-lacivertlilerin başkanvekili Semih Özsoy mücadele sonunda açıklamalar yaptı.

Olaylı derbiye verilen cezalarla ilgili konuşan Özsoy, "Cezaların bizim tarafımızda adil olmadığını düşünüyoruz. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara getiren oyuncu adeta ödüllendirildi. 15-20 dakika seyredilen VAR sayesinde düzeltilebilecek kararlar düzeltilmedi. Arkadaşlarımız savunma hazırlıyor. Şimdi bizim savunma zamanımız geldi. TFF yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in 'Sokak kabadayısı lafı Ali Koç vizyonuna yakışmadı' açıklamasına yanıt veren Özsoy, "Kabadayılık yapanların yaptığında ayıp yok, kelimelerde ayıp var. Kelimelere takılmamak lazım, söylediğimizin arkasındayız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu açıklamayı yaptık. Bizim başkanımız da liderimiz de Ali Koç'tur. Denilenler bir bütündür, bizim tarafımızdan denmiştir. Kim ne hak ediyorsa üstüne alsın."

Fatih Terim'le ilgili de yorumlarda bulunmaya devam eden Özsoy, "Herhangi bir takımın antrenörüyle biz diyaloğa girmeyiz ama yöneticilerinin yaptığı açıklamalar hoş değil. Biz kanunlara uyan bir kulübüz, TFF'nin kurallarına uyarız. Aşağıya indiğimizde yaşanan çirkin olaylardan haberimiz yoktu. Fatih Terim'in uzattığı eli sıkmak kadar doğal bir şey yoktur. Biz Sayın Abdurrahim Albayrak gibi çimlere çıkma hakkına sahiptik ama bunu yapmadık. Vali ve emniyetin olduğu ortamda hiç kimse bir yere sahip çıkamaz" dedi.

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