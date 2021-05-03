Süper Lig'de Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı için artık geri sayım başladı. 39. haftanın kapanış maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi her iki takım da 3 puandan başka bir seçeneği düşünmüyor. Peki Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı 3 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.
BBErzurumspor: Szumski, Ucar, Hatipoglu, Kardeş, Schwechlen, Boumal, Obertan, Omolo, Bassan, Gomes and Alkilic
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