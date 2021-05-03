Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler ve kadrola

Süper Lig'de Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı için artık geri sayım başladı. 39. haftanın kapanış maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi her iki takım da 3 puandan başka bir seçeneği düşünmüyor. Peki Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı 3 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

BBErzurumspor: Szumski, Ucar, Hatipoglu, Kardeş, Schwechlen, Boumal, Obertan, Omolo, Bassan, Gomes and Alkilic