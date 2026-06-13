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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 80 - Beşiktaş GAİN: 88 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko: 80 - Beşiktaş GAİN: 88 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 22:25 Güncelleme:
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        Beşiktaş GAİN, seride 1-0 öne geçti!

        Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında konuk olduğu derbide Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Final serisinde üç galibiyet elde eden takım, mutlu sona ulaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Derbiye istekli başlayan ve ilk 1 dakika 50 saniyede 9-0'lık seri elde eden Beşiktaş GAİN, üstün oynadığı ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in skorer oyunuyla etkili oldu ve 13. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 27-28. Berk Uğurlu ile skor üreten ve sarı-lacivertlilerin öne geçmesine izin vermeyen siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısına bu kez ev sahibi Fenerbahçe 9-0'lık seriyle başladı ve 25. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 51-43. Üst üste bulduğu basketlerle çabuk toparlanan Beşiktaş, Berk Uğurlu'nun serbest atış sayılarıyla 29. dakikada skoru lehine çevirdi: 57-59. Siyah-beyazlı ekip, final periyoduna 62-61 önde girdi.

        Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden Beşiktaş GAİN, mücadeleyi 88-80 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti.

        AZİZ YILDIRIM, DERBİYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

        Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Olağanüstü seçimli genel kurulda 7 Haziran'da Hakan Safi'ye üstünlük kurarak 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, karşılaşmayı kızı Yaz Yıldırım, Ömer Onan ve yönetim kurulu üyesi Barış Göktürk ile takip etti.

        SERİNİN İKİNCİ MAÇI 15 HAZİRAN'DA

        Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci müsabakası, 15 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Özlem Yalman, Alper Aktuğ Köselerli, Can Mavisu

        Fenerbahçe: Tarık Biberovic 16, Nicolo Melli 7, Devon Hall 9, Khem Birch 9, Arturs Zagars 6, Wade Baldwin 16, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Metecan Birsen, Talen Horton Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 3

        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        Beşiktaş: Vitto Brown 12, Anthony Brown 14, Berk Uğurlu 20, Jonah Mathews 9, Sertaç Şanlı 8, Yiğit Arslan 10, Devon Dotson 6, Conor Morgan 4, Matt Thomas 5

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        Başantrenör: Dusan Alimpijevic

        1. Periyot: 16-27

        Devre: 42-43

        3. Periyot: 61-62

        4. Periyot: 80-88

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