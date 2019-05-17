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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! THY Euroleague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşıyor. İspanya'da Fernando Buesa Arena'da oynanan tarihi maçı kazanan temsilcimiz, finale çıkacak!

Fenerbahçe Beko

THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde Fernando Buesa Arena'da karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES

SALON: Fernando Buesa Arena
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports 1/3

BİR TAKIMIMIZ 19 MAYIS'TA FİNALDE OLACAK

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun finalinde bir Türk takımı şampiyonluk mücadelesi verecek. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak maçın galibi, 19 Mayıs'ta finalde Türkiye'yi temsil edecek. Final maçının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE'DEN EFES'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında daha önce 14 kez karşılaştığı Anadolu Efes'e önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 15. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e 14 maçta sadece 3 defa kaybetti.

FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES 7. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak. Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birer kez, lig ve Avrupa'da ise ikişer defa karşılaştı. İki takımda bu maçlarda üçer galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE'⁬DE SAKATLIK PROBLEMİ

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e büyük sakatlık sorunlarıyla geldi. Sarı-lacivertlilerde Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forvet Luigi Datome, Dörtlü Final'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da oynayamayacak olmalarına rağmen İspanya'ya gelerek, takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Çek pivot Jan Vesely ile Sırp forvet Nikola Kalinic ise son antrenmana çıktı.

EUROLEAGUE'İ KAZANAN TEK TÜRK TAKIMI FENERBAHÇE

Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan tek Türk takımı Fenerbahçe oldu. Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük zaferini Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi kupasını müzesine götürerek yaşattı.

İLK KUPA EFES'TEN

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı. Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

 

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