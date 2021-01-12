Euroleague'de 19. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Baskonia maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE BEKO BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 19. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Baskonia mücadelesi bu akşam 20:45'de beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

KANARYA YUKARILARA TIRMANMAK İSTİYOR

EuroLeague'de son haftaların en dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe Beko; Olympiakos, Asvel ve Kızılyıldız'ı mağlup ederek 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Son olarak 18. haftada deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibini 73-71 mağlup etmeyi başardı.