Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı için artık nefesler tutuldu. THY EuroLeague çift maç haftasında günün sonucu en çok merak edilen maçı olan zorlu karşılaşmaya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı lacivertli ekibimizin kadrosuna ilişkin ayrıntılar...