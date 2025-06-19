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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka basket maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini aldı. İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Peki, "Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:34
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        Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı için nefesler tutuldu. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, Fenerbahçe Beko'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Ligde Fenerbahçe Beko 12'nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3'üncü şampiyonluğunu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Peki, "Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı hangi kanalda?" İşte ayrıntılar...

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        FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ikinci maçı 19 Haziran Perşembe bu akşamı saat 20.30’da oynanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports Haber üzerinden canlı yayınlanacak.

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        Fenerbahçe Beko, tecrübesine güveniyor

        Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, ligi de kupayla kapatmayı amaçlıyor.

        Sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde zorlanmasına rağmen Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağlayarak sürprize izin vermedi. Yarı finalde ise toparlanan Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Sarı-lacivertlilerin final serisinde en önemli kozu, kadro rotasyonu, atletizmi ve tecrübesi olacak.

        Fenerbahçe'de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçilen Nigel Hayes-Davis, oynadığı 31 maçta 13,6 sayı ortalamasıyla skor yüküne en fazla katkı veren isim olarak öne çıktı.

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        Beşiktaş'ta başarının parolası: Takım kimyası

        Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale yükselen Beşiktaş, kimyası, kadro istikrarı, yerli oyuncularından aldığı katkı ve koç takımı kimliğiyle dikkati çekiyor.

        İki sezondan bu yana Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılarda Jonah Mathews, en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.

        Ligde forma giydiği 36 müsabakada 15 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li şutör, sergilediği performansla play-off yarı final serisindeki son 2 karşılaşmaya damgasını vurdu.

        Play-off aşamasında Galatasaray ve Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Beşiktaş Fibabanka, bu sezon iki yerli oyuncusundan önemli katkı almayı başardı.

        Gelişimi ve yükselen grafiğiyle takıma önemli katkı sağlayan Berk İbrahim Uğurlu, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım kadrosu için güçlü adaylardan biri haline geldi. Yiğit Arslan ise kritik anlarda aldığı sorumluluk, savunma katkısı ve dış atışlardaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

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        Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.

        İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.

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        Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü

        Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.

        Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

        Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

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        Maç programı

        Play-off final serisi maç programı şöyle:

        19 Haziran Perşembe:

        20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

        21 Haziran Cumartesi:

        20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

        23 Haziran Pazartesi:

        20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

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        25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

        20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

        27 Haziran Cuma: (Gerekirse)

        20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

        29 Haziran Pazar: (Gerekirse)

        20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

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