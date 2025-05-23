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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko EuroLeague finalinde kiminle oynayacak, rakibi kim? EuroLeague finali 2025 ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

        EuroLeague 2025 final tarihi ile Fenerbahçe Beko EuroLeague rakibi açıklandı mı?

        Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun zirvesine bir adım daha yaklaştı. THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Panathinaikos'u 82-76 mağlup eden sarı-lacivertliler, adını finale yazdırdı. 2017'de kazandığı kupanın ardından ikinci kez şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, tarihindeki dördüncü EuroLeague finaline çıkacak. Finalde ise rakibini Olympiakos-Monaco maçının galibi belirliyor. Peki, EuroLeague 2025 final tarihi ile Fenerbahçe Beko EuroLeague rakibi açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 22:24 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:24
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        Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u geçerek EuroLeague final biletini kaptı. 82-76’lık galibiyetle Avrupa’nın en büyük sahnesinde bir kez daha yerini alan sarı-lacivertliler, gözünü ikinci şampiyonluğa dikti. Basketbolseverlerin merakla beklediği finalde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos ile Monaco arasındaki mücadele ile belli olacak. İşte merak edilenler...

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        FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS (82-76)

        Fenerbahçe Beko son şampiyonu dize getirdi, THY Euroleague'de finale yükseldi! Sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı finalinde karşılaştığı son şampiyon Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Kanarya, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 4. kez finalde mücadele edecek.

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        EUROLEAGUE FİNALİ 2025 NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

        Tarihinde 4. kez finale kalan Fenerbahçe, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Euroleague finali 25 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

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        FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNALİNDE KİMİNLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

        Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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