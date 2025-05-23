EuroLeague 2025 final tarihi ile Fenerbahçe Beko EuroLeague rakibi açıklandı mı?
Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun zirvesine bir adım daha yaklaştı. THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Panathinaikos'u 82-76 mağlup eden sarı-lacivertliler, adını finale yazdırdı. 2017'de kazandığı kupanın ardından ikinci kez şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, tarihindeki dördüncü EuroLeague finaline çıkacak. Finalde ise rakibini Olympiakos-Monaco maçının galibi belirliyor. Peki, EuroLeague 2025 final tarihi ile Fenerbahçe Beko EuroLeague rakibi açıklandı mı? İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u geçerek EuroLeague final biletini kaptı. 82-76’lık galibiyetle Avrupa’nın en büyük sahnesinde bir kez daha yerini alan sarı-lacivertliler, gözünü ikinci şampiyonluğa dikti. Basketbolseverlerin merakla beklediği finalde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos ile Monaco arasındaki mücadele ile belli olacak. İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS (82-76)
Fenerbahçe Beko son şampiyonu dize getirdi, THY Euroleague'de finale yükseldi! Sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı finalinde karşılaştığı son şampiyon Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Kanarya, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 4. kez finalde mücadele edecek.
EUROLEAGUE FİNALİ 2025 NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Tarihinde 4. kez finale kalan Fenerbahçe, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Euroleague finali 25 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.