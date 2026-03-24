Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye mağlup oldu!
EuroLeague'in 33. haftasında İsrail'in Maccabi Rapyd takımına Sırbistan'da konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 94-89 yenildi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 33. maçında 10. mağlubiyetini yaşadı.
Giriş: 24.03.2026 - 23:14
EuroLeague'de lider Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd Tel Aviv’e konuk oldu.
Sırbistan'da oynanan maçta Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye 94-89 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 33. maçında 10. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)
Maccabi Rapyd: Hoard 9, Clark 16, Walker 8, Sorkin 19, Rayman, Santos 10, Lavi 3, Brissett 14, Dibartolomeo 5, Blatt 10
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 10, Hall 4, Colson 7, Birch 2, Bacot, Baldwin 9, Boston, De Colo 26, Jantunen 2, Silva 10, Onuralp Bitim 5
1. Periyot: 25-20
Devre: 57-43
3. Periyot: 72-66
Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Birch (Fenerbahçe Beko)
