Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol: 101-100 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol: 101-100 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Basketbol'u Nigel Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup etti. Ligde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, bu sonuçla 21. galibiyetini elde etti ve bitime 3 maç kala play-off'ta yer almayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 23:06 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe son saniye basketiyle play-off'ta!
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini 101-100 mağlup etti.

        Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakikayı 9-8 önde geçti. Savunmada sertliği artıran Paris Basketbol, Hifi, Jantunen ve Ward'un basketleriyle 9. dakikada 6 sayı farkla (14-20) öne geçti ve ilk periyodu 24-17 üstün tamamladı.

        İkinci çeyreğe Guduric'in üçlüğüyle giren sarı-lacivertliler, üst üste gelen Paris Basketbol sayılarına engel olamadı ve 13. dakikada fark çift hanelere yükseldi: 22-33. Mola dönüşü Guduric, McCollum ve Hayes-Davis ile üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 5 sayıya (28-33) indirdi. Boyalı alanda kolay sayılar bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Fransız temsilcisi, soyunma odasına 51-44 önde gitti.

        REKLAM

        İkinci yarıya etkili başlayan Paris Basketbol, Kevarrius'un 23. dakikadaki basketiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 48-63. Sarı-lacivertlilerin farkı kapatma çabasına üç sayı çizgisinin gerisinden etkili atışlarla yanıt veren misafir takım, final periyoduna 84-71 üstün girdi.

        Son çeyreğe savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda ise boş atışlardan faydalanamadı. Guduric'in 34. dakikadaki üçlüğüyle farkı tek hanelere (77-85) çeken sarı-lacivertliler, mola dönüşünde McCollum'un üst üste 2 üçlük atışıyla farkı tek hücuma düşürdü: 83-86. Taraftarının da maça katılmasıyla 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı veren Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Hayes-Davis ile beraberliği yakaladı: 86-86. Hayes-Davis ile 37. dakikada maçta uzun süre sonra öne geçen (88-86) sarı-lacivertliler, Outtara'nın üçlüğüyle bitime 2 dakika kala 93-91 geri düştü. Mola dönüşü Shorts ile basket faulden 3 sayı çıkaran konuk ekip karşısında maçı bırakmayan Fenerbahçe Beko, bitime 18 saniye kala Biberovic ile skoru yeniden eşitledi: 98-98. Sayının ardından konuk ekip, son hücumunda Shorts ile bitime, 2,5 saniye kala 100-98 öne geçti. Son hücumdan Hayes-Davis ile 3 sayı çıkaran Fenerbahçe Beko, parkeden 101-100 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Fenerbahçe Beko'da Guduric 25, Hayes-Davis 19 ve McCollum 18 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.

        Sarı-lacivertliler bu sonuçla ilk 6 sırayı garantileyerek adını play-off'a yazdırdı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Miguel Angel Perez, Ioannis Foufis, Alberto Baena

        Fenerbahçe Beko: Guduric 25, Biberovic 14, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı, Melli 4, Baldwin 8, McCollum 18, Bango, Colson 3, Zagars 3

        Paris Basketbol: Shorts 19, Ward 8, Herrera 11, Kevarrius 12, Jantunen 14, Hifi 19, Cavaliere 2, Sy 2, Ouattara 13, Dossou-Yovo

        1. Periyot: 17-24

        Devre: 44-51

        3. Periyot: 71-84

        Beş faulle çıkan: 35.12 Sy (Paris Basketbol)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor