Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol: 101-100 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini 101-100 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakikayı 9-8 önde geçti. Savunmada sertliği artıran Paris Basketbol, Hifi, Jantunen ve Ward'un basketleriyle 9. dakikada 6 sayı farkla (14-20) öne geçti ve ilk periyodu 24-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Guduric'in üçlüğüyle giren sarı-lacivertliler, üst üste gelen Paris Basketbol sayılarına engel olamadı ve 13. dakikada fark çift hanelere yükseldi: 22-33. Mola dönüşü Guduric, McCollum ve Hayes-Davis ile üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 5 sayıya (28-33) indirdi. Boyalı alanda kolay sayılar bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Fransız temsilcisi, soyunma odasına 51-44 önde gitti.

Son çeyreğe savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda ise boş atışlardan faydalanamadı. Guduric'in 34. dakikadaki üçlüğüyle farkı tek hanelere (77-85) çeken sarı-lacivertliler, mola dönüşünde McCollum'un üst üste 2 üçlük atışıyla farkı tek hücuma düşürdü: 83-86. Taraftarının da maça katılmasıyla 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı veren Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Hayes-Davis ile beraberliği yakaladı: 86-86. Hayes-Davis ile 37. dakikada maçta uzun süre sonra öne geçen (88-86) sarı-lacivertliler, Outtara'nın üçlüğüyle bitime 2 dakika kala 93-91 geri düştü. Mola dönüşü Shorts ile basket faulden 3 sayı çıkaran konuk ekip karşısında maçı bırakmayan Fenerbahçe Beko, bitime 18 saniye kala Biberovic ile skoru yeniden eşitledi: 98-98. Sayının ardından konuk ekip, son hücumunda Shorts ile bitime, 2,5 saniye kala 100-98 öne geçti. Son hücumdan Hayes-Davis ile 3 sayı çıkaran Fenerbahçe Beko, parkeden 101-100 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko'da Guduric 25, Hayes-Davis 19 ve McCollum 18 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ilk 6 sırayı garantileyerek adını play-off'a yazdırdı.