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Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna: 104-72 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 25. maçında ağırladığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 104-72'lik skorla yenerek üst üste 3, toplamda 16. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna: 104-72 (MAÇ SONUCU)
AA

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague (Avrupa Ligi) 26. hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 104-72 yendi.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Motley'in basketiyle başladı. Hücumda etkili olan konuk ekip, 12-6 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 7-0'lık seriyle skoru 13-12 yaptı. İtalyan ekibinin 14. sayısından sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 18-0'lık serisinin ardından 31-14'lük üstünlükle ilk çeyreği tamamladı.

İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 45-20. Taraftarının da desteğiyle rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 58-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Wilbekin'in 3 sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe, farkı açmayı sürdürdü. Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, 28. dakikada 35 sayılık farkı yakaladı: 79-44. Fenerbahçe, son çeyreğe de 85-52'lik avantajla girdi.

Son periyotta oyunu rahat bir tempoda götüren sarı-lacivertliler, salondan 104-72 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 25. maçında 16. galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi ise 26. maçında 14. yenilgisini yaşadı.

Yeni transfer Dorsey maçı izledi

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi ABD asıllı Yunan oyun kurucu Tyler Dorsey de karşılaşmayı izledi.

Saha kenarında maçı izleyen Dorsey'in ismi maç öncesinde salonda anons edildi, taraftarlar da yeni transferlerine alkışlarla destek verdi.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Nemanja Bjelica da Virtus Segafredo Bologna karşısında forma giyerek bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Depremzede çocuklar sahaya çıktı

Fenerbahçe Beko ile Virtus Segafredo Bologna arasında oynanan mücadele öncesinde deprem bölgesinden gelen çocuklar parkeye çıktı.

Fenerbahçeli oyuncuları parkede karşılayan depremzede çocuklar, seremonide de yer aldı.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 15, Metecan Birsen 4, Pierre 20, Hayes-Davis 5, Motley 16, Guduric 16, Jekiri 2, Calathes 11, Booker 5, Bjelica 2, Edwards 5, Melih Mahmutoğlu 3

Virtus Segafredo Bologna: Teodosic 3, Shengelia 10, Hackett 5, Jaiteh 5, Ojeleye 5, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Mickey 10, Weems 2, Abass, Mannion 8

1. Periyot: 31-14

Devre: 58-29

3. Periyot: 85-52

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