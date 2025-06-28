Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Masiulis, Zalgiris Kaunas'ın başına geçti!

THY Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü oldu.

2023-24 sezonundan beri sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük yapan Masiulis, Fenerbahçe'de bir EuroLeague, bir Türkiye şampiyonluğu ve iki de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, 49 yaşındaki çalıştırıcıya resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayınlarken, 1999'da oyuncu olarak EuroLeague kupasını kaldırdığı Zalgiris'e geri dönen Masiulis, "Bir oyuncu, bir antrenör ve bir insan olarak bana her şeyi veren kulübe geri dönüyorum. Burada çalışmak hiçbir zaman kolay olmadı ama her zaman anlamlı oldu. Bana duyulan güven için çok minnettarım." ifadelerini kullandı.