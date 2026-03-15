        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko yöneticisi Cem Ciritçi'den Büyükçekmece maçı sonrası tepki: Darp talimatı verdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko yöneticisi Cem Ciritçi'den Büyükçekmece maçı sonrası tepki: Darp talimatı verdi!

        Fenerbahçe Yöneticisi Cem Ciritçi, Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda oynadıkları maçın ardından çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Ciritçi, "Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi." dedi

        Giriş: 15.03.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Fenerbahçe Beko yöneticisi Cem Ciritçi'den tepki!

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 91-85 mağlup ettiği karşılaşma sonrası olay çıktı.

        Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Ciritçi, "Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

        İşte açıklamanın tamamı:

        "Büyükçekmece Basketbol Kulübü başkanından kadın ve çocuklara yönelik darp ve küfür skandalı. Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi. Bu davranış, basketbol gibi elit bir sporun imajına tamamen zıt şekilde, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda gerçekleşti. Saldırı sırasında bazı mağdurlar hafif yaralandı ancak ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları ayırarak soruşturma başlattı. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne tüm şikayetlerimizi ilettik. Taraftarımızın emniyetini sağlayan kıymetli emniyet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

