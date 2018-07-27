Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunu 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme oynama hakkı elde eden Fenerbahçe'nin ilk maçı ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Fenerbahçe ilk maçta Estádio da Luz stadında Benfica'ya konuk olacak. Peki, Benfica - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, hangi tarihte rövanş ne zaman?

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu tamamlandı ve Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanşı ise Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçının tarihi netlik kazandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHÇESİ



UEFA yani Avrupa Futbol Federasyonları Birliği tarafından yönetilen bir organizasyon olan Şampiyonlar Ligi ilk olarak 1955 yılında düzenlenmiştir. Ancak bu tarihlerde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak anılan bir organizasyondu. Bu yıllarda Viyana ve Londra’da yapılan UEFA kongreleri sonucunda her takımın şampiyonunun katılmasıyla birlikte düzenlenecek olan çift maçlı eleme usulüyle sürdürülecek bir kupa organizasyonu düşünüldü. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın ilk maçı ise Sporting CP ile Partizan arasında 1955-56 sezonu için 4 Eylül’de oynanmıştır.

Düzenlenen ilk sezonu Real Madrid kazanırken aynı zamanda organizasyonun en uzun seri şampiyonluğunu da yakalamıştır. 1960-61 sezonuna kadar 5 kez üst üste şampiyonluk kazanmayı başarırken 1959-60 sezonu final maçında Frankfurt’u 7-3 yenmiştir. Bu maçta Şampiyonlar ligi final tarihinin en gollü karşılaşmasıdır. Serinin son bulmasıyla İtalya’dan Milan ve İnter, Portekiz’den Benfica, İskoçya’dan Celtic ve İngiltere’den Manchester United şampiyon olmuştur. 1970’lerde ön eleme sistemiyle beraber şampiyonluk yelpazesi de genişlemiştir. Liverpool, Feyenoord, Ajax, Bayern Münih, Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburger, Juventus, Steau Bükreş, Porto ve PSV şampiyon olmayı başarmışlardır.

Yıl 1992 olduğunda ise yapılan köklü değişikliklerle organizasyon radikal kararlar alarak ismini UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirmiş ve bir lig oluşumuna dönüştürülmüştür. Buna göre değişen statü günümüze kadar defalarca kez değişim görmüştür. 2003 yılından itibaren ligini şampiyon bitiren takımlardan 22 tanesi turnuvaya direkt katılım hakkı kazanırken, ligin UEFA puanına göre şampiyonun ardındaki takımlarda ön eleme ile Şampiyonlar Ligi’ne dahil olabilmeye başladı.

Bazı liglerde bu takım maksimum sayı olan 5’e kadar çıkarken bazı liglerde 2 takım katılıma hak kazanabiliyor. Oynanan ön elemeler sonrası dahil olan 10 takımla beraber 32 takım olduğunda ise 4 takımdan oluşan gruplar oluşturuluyor. Bu 8 grubun ilk 2 sırasında yer alan takımlar Şampiyonlar ligi son 16, çeyrek final, yarı final ve final oynayarak kupaya devam ediyor. Grup üçüncüleri ise Avrupa UEFA Ligi ile yoluna devam ederken grup sonuncuları turnuvaya veda ediyor.

Şampiyonlar Ligini En Çok Kazanan Takımlar (1992 Sonrası)

Barcelona 5 kez – 1992, 2006, 2009, 2011, 2015

Real Madrid 4 kez – 1998, 2000, 2002, 2014

Milan 3 kez – 1994, 2003, 2007

Bayern Münih 2 kez – 2001, 2013

Manchester United 2 kez – 1999, 2008

Şampiyonlar Liginde En Çok Maça Çıkanlar

Iker Casillas (Real Madrid & Porto): 156 Maç

Xavi (Barcelona): 151 Maç / 12 Gol

Ryan Giggs (Manchester United): 145 Maç / 29 Gol

Raul Gonzalez (Real Madrid & Schalke 04): 142 Maç / 71 Gol

Cristiano Ronaldo (Manchester United & Real Madrid ): 125 Maç / 93 Gol

Şampiyonlar Liginde En Çok Gol Atan Oyuncular

Cristiano Ronaldo (Manchester United & Real Madrid) 125 Maç / 93 Gol

Lionel Messi (Barcelona) 105 Maç / 83 Gol

Raul Gonzalez (Real Madrid & Schalke 04) 142 Maç / 71 Gol

Ruud van Nistelrooy (PSV & Manchester United & Real Madrid) 73 Maç / 53 Gol

Thierry Henry (AS Monaco & Arsenal & Barcelona) 112 Maç / 50 Gol

Andriy Shevchenko (Dinamo Kiev & Milan & Chelsea) 100 Maç / 48 Gol

Zlatan İbrahimovic (Ajax & Juventus & Inter & Barcelona & Milan & Paris SG) 118 Maç / 48 Gol

Karim Benzama (Olympique Lyon & Real Madrid) 79 Maç / 46 Gol

Filippo İnzaghi (Juventus & Milan) 81 Maç / 46 Go

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ