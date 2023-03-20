Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. Süper Lig'de 26. haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesi olan Fenerbahçe Beşiktaş maçının tarihi ve biletlerinin çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. İşte zorlu derbi ile ilgili güncel bilgiler...