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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Bodrum FK maçı için TFF'ye başvuru yapacak! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Bodrum FK maçı için TFF'ye başvuru yapacak!

        Milli takımlara giden En Nesyri ile Amrabat'ın Türkiye'ye dönüşünün perşembe sabah saatlerini bulması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi iki oyuncunun dönüş süreci ve dinlenme zamanının yetersiz olma sebebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) erteleme talebinde bulunarak maçın ileri bir tarihe alınmasını istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:41
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        Fenerbahçe TFF'ye başvuru yapacak!
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        Fenerbahçe, milli ara sonrası yoğun bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de son haftalarda çıkışa geçen ve ligde kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Teknik direktör Jose Mourinho, bu kritik mücadelede ideal kadrosunu sahaya sürmeyi planlıyor. Takımın iki önemli ismi Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat’ın durumu belirsizliğini koruyor.

        Amrabat ve En-Nesyri, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Fas Milli Takımı ile önemli maçlara çıkacak. 22 Mart’ta Nijer deplasmanında olacak ikili, 26 Mart’ta ise Tanzanya karşısında sahaya çıkabilir.

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        Fas’ta oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 00.30’da başlayacak. Mücadelenin tamamlanmasının ardından Faslı futbolcuların, gece geç saatlerde yola çıkıp Türkiye’ye dönmeleri planlanıyor. Ancak dönüş süreci oldukça zorlu olacak.

        İki oyuncunun, perşembe sabahının ilk saatlerinde İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Uzun bir yolculuktan çıkacak olan Amrabat ve En-Nesyri, dinlenme fırsatı bile bulamadan doğrudan Fenerbahçe kafilesine katılarak Bodrum’a hareket edecek. Yoğun maç trafiği ve seyahat yorgunluğu nedeniyle, Faslı oyuncuların Ege ekibi karşısında sahada olup olmayacağı teknik heyetin vereceği karara bağlı olacak.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, milli takımdan dönen oyuncuların dinlenme fırsatı bulamadan maça çıkmak zorunda kalmasını eleştiriyor. Sarı-Lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun fikstür planlamasındaki hatalara tepki gösterirken, Bodrum Futbol Kulübü maçının ertelenmesi için girişimde bulunmayı gündemine aldı.

        Yönetim, adil bir rekabet ortamı için oyuncuların fiziksel durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

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