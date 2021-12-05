FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Berisha

YEDEKLER: Ertuğrul, Serdar, Sosa, Meyer, Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed, Arda Güler, Nazım, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

YEDEKLER: Tarık, Gökhan, Albert, Dabo, Phiri, Bolasie, Alper, Yasin, Deniz, Remy

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

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MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi. Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Son oynanan Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc da mücadelede görev yapamayacak. Göztepe müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci de sahada olamayacak.

Rize ekibinde, ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Hafta boyunca takımla çalışan Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor maçı öncesi kampa katılmayan ve takım arkadaşlarından özür diledikten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayan Yannick Bolasie hakkında kararı ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu verecek.

SON 6 MAÇIN BİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.