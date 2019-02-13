Fenerbahçe: 61 - TTT Riga: 62

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Andrada Csender (Romanya)

Fenerbahçe: Plum 20, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Zandalasini 5, Vaughn 6, Verameyenka 12, Ayşe Cora 4, Hartley 12, Sottana, Stokes

TTT Riga: Basko 8, Brumermane 7, Peddy 14, Pulvere 7, Vitola 12, Kreslina 6, Slaughter 6, Eglite 2, Pilabere

1. Periyot: 17-21

Devre: 25-36

3. Periyot: 45-50

Fenerbahçe, bu sonuçla grupta 5. yenilgisini yaşadı. Grupta diğer maçta Perfumerias Avenida, deplasmanda Dinamo Kursk'a 69-51 kaybedince sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırdı. Letonya temsilcisi ise 8. galibiyetini elde etti.