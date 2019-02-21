Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon iyi başlayan Fenerbahçe oynanan 22 maçta,19 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile lider durumdayken,Darüşşafaka Tekfen ise 3 galibiyet 19 mağlubiyet ile son sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda, sarı-lacivertli ekip 3 galibiyet alırken, Darüşşafaka Tekfen 2 kez salondan galip ayrıldı.

Çeyrek Finali garantileyen Fenerbahçe'de jan vesely'nin sakatlığı devam ediyor.

Volkswagen Arena'da yapılacak maç saat 20.15'te başlayacak.