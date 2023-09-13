Fenerbahçe'de 6 düğümü çözülüyor: İşte gündemdeki isimler!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kale, stoper, forvet ve kanat gibi bölgelerinde eksiklerini tamamladı. Uzun süredir 6 numara transferi için çabalayan Sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşandı. Musrati transferinden vazgeçen Fenerbahçe yönetimi, listesinde olan farklı bir futbolcuya yoğunlaştı. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı.
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme 4 isim gelmişti. Son yaşanan gelişmelerle 1 adayın transferi olumsuz sonuçlandı.
MUSRATI'DEN VAZGEÇİLDİ
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Libyalı orta saha Al Musrati ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Sarı lacivertliler, Al Musrati için sözlü olarak zemin yokladı ancak Portekiz ekibinin yüksek bonservis talebi ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istemelerinden dolayı bu transferin gerçekleşmedi.
Fenerbahçe'nin futbol direktörü Mario Branco'nun transfer için Portekiz'e gittiği iddiaları ise kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.
GUIDO GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin orta sahadaki adaylarından birisi de Arjantinli Guido Rodriguez.
İspanyol ekibi Celta Vigo takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro değer biçilen oyuncu için 8 miyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro ‘bonus' şeklinde bir teklif hazırladığı öne sürülüyor.
ANDRE GOMES TRANSFERİNDE GELİŞME VAR
Everton'ın Portekizli orta sahası Andre Gomes, sarı-lacivertlilere önerilmişti.
Sports Digitale'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için onay verdi.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.
SON ADAYA VAN DE BEEK
Manchester United'ın takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu Van da Beek, Fenerbahçe'de son aday konumunda.
26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor fakat İngiliz ekibi oyuncunun transfer olması durumunda zorluk çıkarmayacak.