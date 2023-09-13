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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 6 düğümü çözülüyor: İşte gündemdeki isimler! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 6 düğümü çözülüyor: İşte gündemdeki isimler!

        Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kale, stoper, forvet ve kanat gibi bölgelerinde eksiklerini tamamladı. Uzun süredir 6 numara transferi için çabalayan Sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşandı. Musrati transferinden vazgeçen Fenerbahçe yönetimi, listesinde olan farklı bir futbolcuya yoğunlaştı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:13
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        Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı.

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        Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme 4 isim gelmişti. Son yaşanan gelişmelerle 1 adayın transferi olumsuz sonuçlandı.

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        MUSRATI'DEN VAZGEÇİLDİ

        Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Libyalı orta saha Al Musrati ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

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        Sarı lacivertliler, Al Musrati için sözlü olarak zemin yokladı ancak Portekiz ekibinin yüksek bonservis talebi ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istemelerinden dolayı bu transferin gerçekleşmedi.

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        Fenerbahçe'nin futbol direktörü Mario Branco'nun transfer için Portekiz'e gittiği iddiaları ise kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.

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        GUIDO GÜNDEMDE

        Fenerbahçe'nin orta sahadaki adaylarından birisi de Arjantinli Guido Rodriguez.

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        İspanyol ekibi Celta Vigo takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

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        Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.

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        Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro değer biçilen oyuncu için 8 miyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro ‘bonus' şeklinde bir teklif hazırladığı öne sürülüyor.

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        ANDRE GOMES TRANSFERİNDE GELİŞME VAR

        Everton'ın Portekizli orta sahası Andre Gomes, sarı-lacivertlilere önerilmişti.

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        Sports Digitale'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için onay verdi.

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        Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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        Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.

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        SON ADAYA VAN DE BEEK

        Manchester United'ın takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu Van da Beek, Fenerbahçe'de son aday konumunda.

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        26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor fakat İngiliz ekibi oyuncunun transfer olması durumunda zorluk çıkarmayacak.

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        Van de Beek'in piyasa değeri 13 milyon euro olarak gözüküyor.

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