Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de acı tablo!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı küme düşme hattındaki İstanbulspor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sezon alt sıradaki takımlara evinde 7 puan kaptıran sarı-lacivertliler, derbi maçlarda da 4 maçta sadece 1 puan alabildi ve belki de şampiyonluğun anahtarını bu karşılaşmalarda kaybetti...

ABONE OL
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada evinde İstanbulspor'la 3-3 berabere kalarak büyük fırsat tepti. 
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Kümede kalma savaşı veren rakibine son dakikalarda yediği golle puan kaptıran sarı-lacivertliler, bu sezon alt sıralarda yer alan takımlara karşı beklenmedik sonuçlar aldı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Sezonun ilk maçında Kadıköy'de Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Sarı-lacivertlilerde 90+3'te fileleri havalandıran Mergim Berisha, takımını yenilgiden kurtardı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Fenerbahçe, 13. haftada konuk ettiği Giresunspor'a ise 2-1'lik skorla mağlup olarak bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Valencia'nın golüyle öne geçen Kanarya, 71 ve 83'te Borja Sainz'ın gollerine engel olamayarak sahadan boynu bükük ayrıldı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Sarı-lacivertliler alt sıralarda yer alan takımlarla oynadığı maçlarda evindeki son puan kaybını ise İstanbulspor'a karşı yaşadı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Kadıköy'de iki kez öne geçen Jorge Jesus'un öğrencileri, 90+6'da Eze'nin golüyle 1 puana razı old
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Fenerbahçe böylece, Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan takımlara sahasında toplam 7 puan kaybederek zirve yarışında ağır darbe aldı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    DERBİLERDE GALİBİYET YOK!

    Fenerbahçe, alt sıralarda yer alan takımların yanı sıra derbilerde de hüsran yaşadı.
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Sarı-lacivertliler, bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la şu ana kadar oynadığı toplam 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, galibiyet sevinci yaşayamadı. 
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ise 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenilerek taraftarını üzdü. 
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Kanarya, Kadıköy'de konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a da 3-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı. 
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Jorge Jesus'un ekibi, şampiyonluk yarışına erken havlu atan Trabzonspor'a da sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup oldu. 
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA DERBİLERDE 3'TE 0!

    Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasından önce sadece Beşiktaş'la derbi maçına çıkarken, mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. 
  • Fenerbahçe'de acı tablo!

    Dünya Kupası'ndan sonra oynanan 3 derbise ise Fenerbahçe kabusu yaşadı. Sarı-lacivertliler, sezonun en kritik döneminde Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybederek şampiyonluk yarışında 6 puan geriye düştü. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.