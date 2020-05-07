Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve kendisini geliştirmesi için devre arasında da İstanbulspor'a kiralanan İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi. İran medyasından Tasnim'de yer alan habere göre yer alan habere göre sarı lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinin feshetti.

Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki forvet, kiralık verildiği TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da sadece 7 maçta şans bulmuş, gol ve asist üretememişti. Sarı-siyahlılar tarafından beğenilmeyen Allahyar'ın Fenerbahçe ile de ilişiğinin kesildiği ifade edildi.