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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Amrabat ve Osayi Samuel Midtjylland maçında yok! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Amrabat ve Osayi Samuel Midtjylland maçında yok!

        UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, Amrabat ve Osayi Samuel gördükleri kart sonrası son haftada oynanacak Midtjylland maçında cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:11
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        2 yıldız Midtjylland maçında yok!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Lyon ile karşılaşırken rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 72. dakikada sarı kart gördü. Orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Amrabat, cezalı duruma düştü. Amrabat, bu sezon Twente ve Athletic Bilbao mücadelelerinde sarı kart gördü. Başarılı orta saha Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımını yalnız bırakacak.

        28 yaşındaki futbolcu Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı.

        OSAYI DE OLMAYACAK

        Mücadeleye 11'de başlayan Bright Osayi-Sameul, 87. dakikada sarı kart gördü. Lyon atağında rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Osayi Samuel, cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında sarı kart gördü. Osayi Samuel, Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımını yalnız bırakacak.

        Osayi-Samuel, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görmüştü. Nijeryalı futbolcu Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı.

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