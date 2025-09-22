Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü, salonda yapıldı.
Yenilenme çalışmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Hırvatistan'a gidecek.