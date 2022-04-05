Fenerbahçe'de divan başkanlığı adayı olan Nail Kır'ın Yüksek Divan Kurulu üyelerine yönelik ifadeleri şöyle:

"Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyeleri;



Camiamızın içinde bulunduğu bölünmüşlüğün getirdiği kaos halinin, tarafsız ve bağımsız bir Yüksek Divan Kurulu teşkili ile düzelmeye başlayacağına inandığımız için ilk aday biz olduk.



Aday olduğumuz günden bugüne gücümüzü sadece fikri hür vicdanı hür üyelerimizden aldık. Kulübümüz içinde yıllardır güç odağı olarak belirginleşen, eski ve yeni anlayışların yetki ve etki alanlarından feyz alan adaylar ile olan yarışımızda daha seçilmeden kulübümüze fayda sağlamaya başladık. Bir sene önce adayken ortaya koyduğumuz fikir ve projelerin sekiz senedir görevde olunmasına rağmen bir anda akla gelebildiği gibi yirmi senedir Yüksek Divan Kurulu’nun yolunu bilmeyenler tarafından da hep benimsendiğini öğrendik.



Keyfi kararlarla haksız yere tam bir sene geciktirilen seçim sürecinin sonuna doğru Fenerbahçe demokrasisi adına sevindirici bir şekilde çok adaylı bir yarışa dönüşen ancak üzücü bir şekilde de anti demokratik hale gelen bir seçim ortamı yaşıyoruz. Tarafımıza verilmeyen üye bilgilerinin tamamına sahip rakip adayların tele anketlerle kanunsuzca rahatlıkla propagandalarını yapabilmelerini şaşkınlıkla izliyoruz.



Yüksek Divan Kurulu teşkili ile kulübümüze hizmet etmekten ziyade güç aldıkları kişilere hizmet amacı güttüklerini, metodolojileri ile üyelerimiz üzerinde yaratmaya çalıştıkları algıdan ve yaratılan kaos ortamından kolaylıkla anlayabiliyoruz.



Kuvvetler ayrılığı prensibi gereği “Bağımsız” aday olunması şartımız, Fenerbahçe’mizin sorunlarına çözüm getirecek bir başlangıç olduğuna dair inancımızı her geçen gün daha da perçinliyor. Bağımsız Fenerbahçe prensibimiz her yerde gördüğümüz statüko zihniyetini çok rahatsız ediyor. Eski düzen devam etmeli ki güç ancak bir kişi ve zümresinde toplanabilmeli zihniyet ile üzülerek bugünlere geldik ve artık bu düzen değişmek zorunda. Bu seçim kulübümüz için bir milat olacaktır. Değişmeye başlayan ve önümüzdeki yıllarda tamamen değişecek olan Yüksek Divan Kurulu üye yapısı ile kulübümüz, yukarıdan aşağıya akil bir anlayışın etkisine girecek. Değerlerimizle yönetilerek yeniden halkın takımı olarak gönüllerde taht kuracak, tüm branşlarda şampiyonluklara ambargo koyacak.



Ben ve ekibim bu kutlu yürüyüşün ışığını yakmak üzere Yüksek Divan Kurulu’nda değişimi başlatmaya aday olduk! Hür iradenizle, Fenerbahçe’nin geleceği için hangi ekibin daha faydalı olacağını en iyi siz değerli üyeler biliyorsunuz. Bu sebeple oyunuzu telkinlerle değil sadece Fenerbahçe sevginizle kullanacağınızı biliyoruz.



Sizleri arma aşkımıza olan en derin duygularımızla selamlıyor, güzel yarınlarımızda kol kola yürümek için sabırsızlanıyoruz."