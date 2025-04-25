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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplanıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplanıyor

        Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı 26 Nisan Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirilecek. Başkan Ali Koç'un toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:31
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        F.Bahçe'de Divan Kurulu toplanıyor
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        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.

        Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

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